Кокорин не полетел на сборы с «Зенитом-2», несмотря на сообщение от пресс-службы клуба

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Нападающий Александр Кокорин не отправился на сбор с «Зенитом-2», сообщается в телеграм-канале «Спорт Бизнес Online». 

«Александр Кокорин не полетел с «Зенитом-2» на сбор в Турцию, несмотря на сообщение пресс-службы клуба. Сегодня днем команда вылетела в Белек без 28-летнего форварда.

Вероятно, Кокорин уже на пути в «Сочи», – сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба петербургского клуба сообщила, что Кокорин вошел в число футболистов, отправившихся на второй сбор «Зенита-2» в Турцию. Отметим, что «Сочи» свой сбор также проводит в Турции.

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