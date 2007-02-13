Фуркад может подать в суд на Резцову за ее слова о медицинской поддержке

Французский биатлонист Мартен Фуркад может подать в суд на трехкратную олимпийскую чемпионку за ее слова о медицинской поддержке.

Ранее Резцова сказала, что Фуркад, как и норвежские биатлонисты, получают «медицинскую поддержку», из-за чего хорошо выступают.

«Я никогда не принимал допинг, и у меня никогда не было терапевтических исключений», – сказал Фуркад.

Также спортсмен отметил, что обсудит с адвокатом возможность подачи иска против Резцовой.

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