Боксеру Кушиташвили предъявили обвинение в избиении росгвардейца и хранении наркотиков

Чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили следствие предъявило обвинение в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков.

Об этом сообщил адвокат боксера Александр Дегтерев.

«В настоящий момент обвинение предъявлено по двум статьям УК РФ: 318 и 228, статус Георгия уже – обвиняемый по делу», – заявил Дегтерев.

Кушиташвили и его друг Овик Оганнисян были задержаны 2 февраля в Москве на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии. При задержании боксер ударил одного из росгвардейцев. При обыске у Кушиташвили был обнаружен кокаин.

3 февраля Второй Западный окружной военный суд постановил арестовать боксера до 1 апреля. Завтра суд рассмотрит жалобу на это решение.

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