Тарасов извинился за шутку про коронавирус: «Признаю, она была не совсем удачной»

Полузащитник Дмитрий Тарасов, который проходит сборы с «Рубином», извинился за свою шутку про коронавирус.

«Я бы хотел извиниться перед всеми, кого моя шутка могла задеть или обидеть. Признаю, что она была не совсем удачной, с учетом обстановки во всем мире и ситуации вокруг этого вируса. Я ни в коем случае не считаю, что болезнь может быть хоть как-то связана с национальностью или расой — этот стереотип абсолютно неправильный.

Я от всей души желаю всем скорейшего выздоровления и надеюсь, что скоро этот коронавирус сойдет на нет. Постараюсь в следующий раз быть аккуратнее в своих шутках», — сказал Тарасов.

Ранее стало известно, что комитет по этике РФС рассмотрит шутку Тарасова.

Тарасов выложил фото с парикмахером азиатской внешности с подписью «коронавирус»🤷‍♂️