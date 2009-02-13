Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился мнением об одноклубнике и форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.

– Каково играть с Месси? Думаешь, он лучший игрок всех времен?

– Да, просто потрясающе играть с ним, это нечто особенное. В любое время были особенные игроки, наверняка, он лучший футболист за последние 15 лет. И, на мой взгляд, он лучший игрок всех времен. Было потрясающе выступать с ним на левом фланге последние шесть лет.

– Хотел бы когда-нибудь поиграть с Роналду?

– Я бы хотел, конечно. Он тоже один из главных игроков в истории. Когда наблюдаешь за ним, получаешь удовольствие, и теперь вы видите, что он делает в «Ювентусе». Для меня он один из лучших игроков в истории, – сказал Ракитич.