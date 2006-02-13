Президент РФС Александр Дюков рассказал о новом формате Кубка России.

В следующем сезоне будут проведены следующие изменения:

1. Появятся 10 групп по три команды;

2. В каждой группе – клубы РПЛ, Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ;

3. Команды ПФЛ сыграют два домашних матча в группе;

4. Участники еврокубков играют с 1/8 финала.

«Главная особенность нового формата Кубка России – проведение группового этапа. Будет создано 10 групп: в каждой из них – по одной команде РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.

Каждая команда сыграет по два матча, а клубы ПФЛ проведут обе встречи на домашнем стадионе. Клубы, которые принимают участие в еврокубках, начнут свое участие в Кубке России с 1/8 финала. Предполагается, что матчи этой стадии состоятся в марте.

Реформой Кубка мы стараемся решить несколько задач. Во-первых, это популяризация футбола в регионах, особенно в тех, где есть клубы ПФЛ. Во-вторых, клубы РПЛ, которые не играют в еврокубках, проводят мало матчей в течение сезона. В новом формате Кубка эти команды сыграют на два матча больше.

Важно, что разрешил нам проводить кубковые матчи в дни Лиги чемпионов. Это позволит задействовать появившиеся у нас «окна» для других турниров.

Нововведение должно увеличить коммерческую составляющую соревнования. У нас истекает контракт с «Олимпом», и мы должны добиться того, чтобы условия нового договора были лучше прежнего.

Это позволит нам увеличить призовой фонд турнира и мотивировать команды относиться к нему более серьезно», – сказал Дюков.

На сайте РФС была опубликована схема нового формата Кубка России.

Изображения: официальный сайт РФС (увеличение по клику)

Реформа Кубка России: групповой этап, призовые на каждой стадии, трансляции на Первом