Петербург (WTA). Второй круг. Потапова играет с Томлянович, Кузнецова встретится с Бенчич

Во втором круге турнира в Санкт-Петербурге Анастасия Потапова играет с Айлой Томлянович, а Светлана Кузнецова встретится с Белиндой Бенчич.
Cетка турнира здесь.
St. Petersburg Ladies Trophy
Санкт-Петербург, Россия
10 – 16 февраля 2020
Premier
Призовой фонд – 848 000 долларов
Крытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 12 февраля, 14.30
- Дата проведения
- 12 февраля, 16.00
- Дата проведения
- 12 февраля, 18.30
- Дата проведения
- 12 февраля, 20.00
- Дата проведения
- 13 февраля, 13.00
- Дата проведения
- 13 февраля, 13.00
- Дата проведения
- 13 февраля, 13.00
- Дата проведения
- 13 февраля, 13.00