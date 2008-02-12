Петербург (WTA). Второй круг. Потапова играет с Томлянович, Кузнецова встретится с Бенчич

Теги результаты WTA St. Petersburg Ladies Trophy Теннис

Во втором круге турнира в Санкт-Петербурге Анастасия Потапова играет с Айлой Томлянович, а Светлана Кузнецова встретится с Белиндой Бенчич.

Cетка турнира здесь.

St. Petersburg Ladies Trophy

Санкт-Петербург, Россия

10 – 16 февраля 2020

Premier

Призовой фонд – 848 000 долларов

Крытые корты, хард

Второй круг

Анастасия Потапова (Россия) Айла Томлянович (Австралия)
7:6|0:0
Дата проведения
12 февраля, 14.30
Онлайн матча

 

Йоханна Конта (Великобритания) Осиан Доден (Франция)
Дата проведения
12 февраля, 16.00
Онлайн матча

 

Белинда Бенчич (Швейцария) Светлана Кузнецова (Россия)
Дата проведения
12 февраля, 18.30
Онлайн матча

 

Фиона Ферро (Франция) Елена Рыбакина (Казахстан)
Дата проведения
12 февраля, 20.00
Онлайн матча

 

Вероника Кудерметова (Россия) Кики Бертенс (Нидерланды)
Дата проведения
13 февраля, 13.00
Онлайн матча

 

Элисон ван Эйтванк (Бельгия) Петра Квитова (Чехия)
Дата проведения
13 февраля, 13.00
Онлайн матча

 

Ализе Корне (Франция) Мария Саккари (Греция)
Дата проведения
13 февраля, 13.00
Онлайн матча

 

Донна Векич (Хорватия) Екатерина Александрова (Россия)
Дата проведения
13 февраля, 13.00
Онлайн матча

 

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