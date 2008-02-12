Петербург (WTA). Второй круг. Потапова играет с Томлянович, Кузнецова встретится с Бенчич

Во втором круге турнира в Санкт-Петербурге Анастасия Потапова играет с Айлой Томлянович, а Светлана Кузнецова встретится с Белиндой Бенчич.

Cетка турнира здесь.

St. Petersburg Ladies Trophy

Санкт-Петербург, Россия

10 – 16 февраля 2020

Premier

Призовой фонд – 848 000 долларов

Крытые корты, хард

Второй круг