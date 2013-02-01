Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Атлетико», «Сельта» Смолова в гостях у «Валенсии»

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В 22-м туре Ла Лиги «Атлетико» в гостях сыграет с «Реалом» в мадридском дерби.

«Сельта» российского форварда Федора Смолова на выезде встречается с «Валенсией».

В заключительном матче тура «Барселона» примет «Леванте».

Чемпионат Испании

22-й тур

Гранада – Эспаньол
Дата проведения
1 февраля, 15.00, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика
ГранадаРуй Силва, Нева, Дуарте, Диас, Херман Санчес, Гоналон, Пуэртас, Эррера, Мачис, Сольдадо, Фернандес.
ЭспаньолДиего Лопес, Дидак Вила, Кабрера, Хави Лопес, Давид Лопес, Дардер, Итурраспе, Эмбарба, Налдо, де Томас, Кальери.

 

Реал Мадрид – Атлетико
Дата проведения
1 февраля, 18.00, «Сантьяго Бернабеу»
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Мальорка – Вальядолид
Дата проведения
1 февраля, 20.30, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика

 

Валенсия – Сельта
Дата проведения
1 февраля, 23.00, «Месталья»
превью матча онлайн статистика

 

Леганес – Реал Сосьедад
Дата проведения
2 февраля, 14.00, «Бутарке»
превью матча онлайн статистика

 

Эйбар – Бетис
Дата проведения
2 февраля, 16.00, «Ипуруа»
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Атлетик – Хетафе
Дата проведения
2 февраля, 18.00, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика

 

Вильярреал – Осасуна
Дата проведения
2 февраля, 20.30, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика

 

Севилья – Алавес
Дата проведения
2 февраля, 20.30, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика

 

Барселона – Леванте
Дата проведения
2 февраля, 23.00, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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