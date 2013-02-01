Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Атлетико», «Сельта» Смолова в гостях у «Валенсии»

В 22-м туре Ла Лиги «Атлетико» в гостях сыграет с в мадридском дерби.

«Сельта» российского форварда Федора Смолова на выезде встречается с «Валенсией».

В заключительном матче тура примет «Леванте».

Чемпионат Испании

22-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

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