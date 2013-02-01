Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Атлетико», «Сельта» Смолова в гостях у «Валенсии»

В 22-м туре Ла Лиги «Атлетико» в гостях сыграет с «Реалом» в мадридском дерби.
«Сельта» российского форварда Федора Смолова на выезде встречается с «Валенсией».
В заключительном матче тура «Барселона» примет «Леванте».
Чемпионат Испании
22-й тур
- Дата проведения
- 1 февраля, 15.00, «Нуэво Лос Карменес»
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Гранада –
Руй Силва, Нева, Дуарте, Диас, Херман Санчес, Гоналон, Пуэртас, Эррера, Мачис, Сольдадо, Фернандес.
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Эспаньол –
Диего Лопес, Дидак Вила, Кабрера, Хави Лопес, Давид Лопес, Дардер, Итурраспе, Эмбарба, Налдо, де Томас, Кальери.
- Дата проведения
- 1 февраля, 18.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 1 февраля, 20.30, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 1 февраля, 23.00, «Месталья»
- Дата проведения
- 2 февраля, 14.00, «Бутарке»
- Дата проведения
- 2 февраля, 16.00, «Ипуруа»
- Дата проведения
- 2 февраля, 18.00, «Сан Мамес»
- Дата проведения
- 2 февраля, 20.30, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 2 февраля, 20.30, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 2 февраля, 23.00, «Камп Ноу»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.