Итоги трансферного дедлайна, Тим в финале Australian Open, гибель рабочего при демонтаже СКК и другие новости утра

1. В топ-5 лиг Европы закрылось зимнее трансферное окно. Из неразорвавшихся бомб: «Милан» хотел арендовать Алексея Миранчука с правом выкупа за 15 млн евро, но Семин не одобрил сделку. «Атлетико» взял в аренду Карраско, «Боруссия» – Джана у «Юве» с опцией выкупа за 25 млн евро, «Барса» подписала «нового Криштиану» и хавбека «Палмейрас» Фернандеса (оба придут летом), ЦСКА отхватил 17-летнего защитника «Крыльев» Котина, а «Манчестер Юнайтед» укрепил атаку и на флажке арендовал 30-летнего экс-нападающего «Уотфорда» Игало (впрочем, он еще не прилетел из Китая). В нашем онлайне трансферного дедлайна чуть больше подробностей.

А пока «МЮ» при помощи Игало продолжит борьбу за сохранение места в топ-5, пять точных прогнозов могут принести вам миллион. В новом туре X5 надо предсказать исход матчей «Челси», «Юве» и «Марселя», дерби Мадрида и зарубы между Пепом и Жозе! Участие бесплатно, необходимо лишь получить купон, установив приложение Winline.

2. В Санкт-Петербурге при демонтаже Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» погиб рабочий. Информацию об этом подтвердили в МЧС. СКК будет реконструирован к чемпионату мира по хоккею 2023 года.

3. Australian Open. Австриец Доминик Тим обыграл немца Александра Зверева со счетом 3:6, 6:4, 7:6, 7:6 и вышел в финал, где встретится с Новаком Джоковичем.

4. Федор Смолов приступил к покорению Испании: взял 9-й номер в «Сельте», попал в заявку на матч с «Валенсией» и обратился к фанатами на английском.

5. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отправился на сбор «Зенита-2».

6. КХЛ. «Салават Юлаев» победил «Адмирал», ЦСКА уступил «Амуру».

7. В 1/4 финала Кубка Испании «Барса» сыграет с «Атлетиком», «Реал» встретится с «Сосьедадом».

8. Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду – лучший игрок Серии А в январе. Он забил 7 голов в 4 матчах.

9. «Спартак» хочет выдвинуть Сергея Прядкина на пост главы РПЛ. Ранее сообщалось, что 14 из 16 клубов уведомили РПЛ о поддержке кандидатуры Прядкина.

10. Владелец «Рейсинг Пойнт» приобрел 16,7 процентов акций компании «Астон Мартин» и займет должность исполнительного директора.

11. Егор Крецан уйдет с поста директора «Зенита» по новым медиа. Появилась информация, что Вячеслав Малафеев покинул спортивный департамент петербургского клуба, но бывший вратарь сообщил, что у него контракт минимум до весны.

12. Минспорта приостановило госаккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики до марта 2020 года.

13. Федерация гимнастики США выплатит 215 млн долларов жертвам домогательств бывшего врача сборной по спортивной гимнастике Ларри Нассара.

14. «Зенит» закрыл комментарии под постом с поздравлениями Алексея Миллера с днем рождения.

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