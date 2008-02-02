Пеп Гвардиола: «Мою работу в «Сити» оценят как провал, если мы не выиграем Лигу чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола оценил важность победы в Лиге чемпионов для своей команды.

«Конечно, нас будут судить не по тому, как мы играем, а по тому, сколько трофеев мы возьмем. Это правда. Все очень просто.

Прошлый год был исключительным для нас, но люди говорят: «Вы не выиграли Лигу чемпионов». Именно поэтому мою работу здесь оценят как провал, если «Сити» не возьмет этот трофей в мой заключительный период работы здесь. Я знаю это.

Но я получаю удовольствие от работы с моими игроками, и они все еще выигрывают много матчей. Побеждать в определенной манере – это то, что помогает брать трофеи, и мы верим, что можем играть в таком стиле. Посмотрим, чем все закончится», – сказал Гвардиола.

дважды становился чемпионом Англии (2017/18, 2018/19), обладателем Кубка английской лиги (2018, 2019), Супербкубка Англии (2018, 2019) и один раз победил в Кубке Англии (2018/19) под руководством Гвардиолы.