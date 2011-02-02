Льорис отразил пенальти в игре с «Ман Сити» и сбил Стерлинга на добивании, но судья и ВАР не увидели фола

«Тоттенхэм» принимает «Манчестер Сити» (0:0, второй тайм) в 25-м туре АПЛ.
На 37-й минуте встречи нападающий гостей Серхио Агуэро упал в штрафной после контакта с защитником Сержем Орье. Главный арбитр встречи Майк Дин после консультации с ВАР принял решение назначить пенальти.
Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис отразил 11-метровый (причем, возможно, он нарушил правила, выйдя из ворота до удара), который исполнил хавбек Илкай Гюндоган.
После этого вингер «горожан» Рахим Стерлинг попытался добить мяч в ворота, но вратарь «шпор» его сбил. Судья снова обратился к ВАР, но не стал назначать еще один пенальти.
Отметим, что в начале встречи Дин после консультации с ВАР не стал удалять Стерлинга за грубую игру, показав ему только желтую карточку.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фото: кадры из трансляции