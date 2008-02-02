«Зенит-2» выложил фото Кокорина со сбора

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«Зенит-2» готовится к сезону на сборе в Турции.

Клуб опубликовал фото, на котором присутствует в том числе форвард «Зенита» Александр Кокорин.

Ранее нападающий отказался переходить в «Сочи» и не попал в состав главной команды «Зенита», отправившейся на второй сбор в Испанию.

Мнение гендиректора и главного тренера = ноль. Вертикаль власти «Зенита» на примере Кокорина

Семак = принципиальность. Он до конца с Кокориным и ничего не боится

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