«Зенит-2» выложил фото Кокорина со сбора

«Зенит-2» готовится к сезону на сборе в Турции.
Клуб опубликовал фото, на котором присутствует в том числе форвард «Зенита» Александр Кокорин.
Ранее нападающий отказался переходить в «Сочи» и не попал в состав главной команды «Зенита», отправившейся на второй сбор в Испанию.
😁😁😁 pic.twitter.com/gvCJDZWWxG— «Зенит»-2 (@zenit_spb2) February 2, 2020
Мнение гендиректора и главного тренера = ноль. Вертикаль власти «Зенита» на примере Кокорина
Семак = принципиальность. Он до конца с Кокориным и ничего не боится