«Зенит-2» выложил фото Кокорина со сбора

«Зенит-2» готовится к сезону на сборе в Турции.

Клуб опубликовал фото, на котором присутствует в том числе форвард «Зенита» .

Ранее нападающий отказался переходить в «Сочи» и не попал в состав главной команды «Зенита», отправившейся на второй сбор в Испанию.

Мнение гендиректора и главного тренера = ноль. Вертикаль власти «Зенита» на примере Кокорина

Семак = принципиальность. Он до конца с Кокориным и ничего не боится