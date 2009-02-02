НБА. «Детройт» – «Денвер», «Торонто» принимает «Чикаго» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.
в 20.30 начнется встреча «Детройта» и «Денвера». Прошлогодний чемпион «Торонто» на своей площадке встретится с «Чикаго».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 февраля, 20.30, «Little Caesars Arena»
- Детройт
- Думбуя (17), Браун (12), Джексон (10), Михайлюк (9), Снелл (8), Драммонд (5 + 7 подборов), Гэллоуэй (3), Роуз (2), Вуд (2), Макер (0).
- Денвер
- Йокич (19 + 7 подборов), Бартон (12), Моррис (11 + 6 передач), Бизли (6), Грант (5), Крэйг (5), Вандербилт (4), Эрнангомес (2), Дозьер (1), Харрис (0).
- Дата проведения
- 2 февраля, 22.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 2 февраля, 22.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 2 февраля, 23.00, «Scotiabank Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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