Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. «Детройт» – «Денвер», «Торонто» принимает «Чикаго» и другие матчи

    Теги результаты Чикаго Денвер Детройт Хьюстон Милуоки Новый Орлеан Финикс Торонто НБА Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.

    в 20.30 начнется встреча «Детройта» и «Денвера». Прошлогодний чемпион «Торонто» на своей площадке встретится с «Чикаго».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Детройт – Денвер 68:65 (2 четверть)
    Дата проведения
    2 февраля, 20.30, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Превью
    Детройт
    Думбуя (17), Браун (12), Джексон (10), Михайлюк (9), Снелл (8), Драммонд (5 + 7 подборов), Гэллоуэй (3), Роуз (2), Вуд (2), Макер (0).
    Денвер
    Йокич (19 + 7 подборов), Бартон (12), Моррис (11 + 6 передач), Бизли (6), Грант (5), Крэйг (5), Вандербилт (4), Эрнангомес (2), Дозьер (1), Харрис (0).

    Хьюстон – Новый Орлеан
    Дата проведения
    2 февраля, 22.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча Превью
    Хьюстон
    Уэстбрук (0), Харден (0), Гордон (0), Хауз (0), Такер (0).
    Новый Орлеан
    Болл (0), Холидэй (0), Ингрэм (0), Уильямсон (0), Фэйворс (0).

    Милуоки – Финикс
    Дата проведения
    2 февраля, 22.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча Превью

    Торонто – Чикаго
    Дата проведения
    2 февраля, 23.00, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Кобе за стеклом. Как Брайант становился частью нашей жизни

    Игра Кобе была страстью и романтикой баскетбола. Он рисковал всем, чтобы выиграть все

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья