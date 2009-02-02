НБА. «Детройт» – «Денвер», «Торонто» принимает «Чикаго» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут четыре матча.

в 20.30 начнется встреча «Детройта» и «Денвера». Прошлогодний чемпион «Торонто» на своей площадке встретится с .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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