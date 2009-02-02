Роналду продлил голевую серию до 9 игр. Он забил с двух пенальти, назначенных после ВАР

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду увеличил счет в матче 22-го тура Серии А против «Фиорентины» (2:0, второй тайм).

34-летний португалец реализовал два пенальти. Первый был назначен за игру рукой защитника «фиалок» Хермана Пеццельи в штрафной площади. Отметим, что арбитр Фабрицио Паскуа обращался к помощи системы ВАР, чтобы принять решение в этом эпизоде.

Второй же 11-метровый был назначен за фол защитника «Фиорентины» Федерико Чеккерини на хавбеке «Юве» Родриго Бентанкуре. В случае с этим пенальти арбитр также прибегал к помощи ВАР. 

Таким образом, Роналду продлил свою голевую серию в чемпионате Италии до 9 матчей, в которых он забил 14 мячей.

Всего Роналду забил 19 голов в турнире и идет на втором месте в списке бомбардиров. Лидирует форвард «Лацио» Чиро Иммобиле (23).

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