Роналду реализовал 126 пенальти в карьере. Всего была 151 попытка

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал дубль в матче 22-го тура Серии А против «Фиорентины» (2:0, второй тайм).

34-летний португалец реализовал два пенальти, оба раза арбитр Фабрицио Паскуа обращался к помощи системы ВАР.

Для Роналду этот были 150-й и 151-й пенальти в карьере за клуб и сборную, учитывая удары в сериях пенальти. С 11-метровой отметки португалец реализовал 126 ударов, 25 раз он не забивал.

Напомним, Роналду забил 19 голов в Серии А и идет на втором месте в списке бомбардиров. Лидирует форвард «Лацио» Чиро Иммобиле (23).