«Арсенал» 4-й раз подряд сыграл вничью в АПЛ и на 10 очков отстает от зоны ЛЧ

В матче 25-го тура АПЛ «Бернли» и «Арсенал» поделили очки (0:0).

Лондонский клуб в четвертый раз подряд сыграл вничью в чемпионате Англии.

Ранее «Арсенал» не смог обыграть «Кристал Пэлас» (1:1), «Шеффилд Юнайтед» (1:1) и «Челси» (2:2).

Команда тренера Микеля Артеты, набрав 31 очко, занимает 10-е место в таблице, на 10 баллов отставая от зоны Лиги чемпионов.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Бернли» – «Арсенал».

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