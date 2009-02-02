«Арсенал» 4-й раз подряд сыграл вничью в АПЛ и на 10 очков отстает от зоны ЛЧ

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В матче 25-го тура АПЛ «Бернли» и «Арсенал» поделили очки (0:0).

Лондонский клуб в четвертый раз подряд сыграл вничью в чемпионате Англии.

Ранее «Арсенал» не смог обыграть «Кристал Пэлас» (1:1), «Шеффилд Юнайтед» (1:1) и «Челси» (2:2).

Команда тренера Микеля Артеты, набрав 31 очко, занимает 10-е место в таблице, на 10 баллов отставая от зоны Лиги чемпионов.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Бернли» – «Арсенал». 

Бернли – Арсенал 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
2 февраля, 17.00, «Терф Мур»
превью матча текстовый онлайн статистика
БернлиПоуп, Ми, Лоутон, Тэйлор, Тарковски, Хендрик, Вествуд, Корк, Макнил, Родригес, Вуд.
АрсеналЛено, Бельерин, Мустафи, Давид Луиз, Озил (Уиллок, 63), Гендузи, Джака, Мартинелли, Ляказетт (Нкетиа, 89), Обамеянг, Сака (Торрейра, 46).
Предупреждения:
Озил (44), Джака (55), Торрейра (57), Тарковски (82).

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