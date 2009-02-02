«Арсенал» 4-й раз подряд сыграл вничью в АПЛ и на 10 очков отстает от зоны ЛЧ

В матче 25-го тура АПЛ «Бернли» и «Арсенал» поделили очки (0:0).
Лондонский клуб в четвертый раз подряд сыграл вничью в чемпионате Англии.
Ранее «Арсенал» не смог обыграть «Кристал Пэлас» (1:1), «Шеффилд Юнайтед» (1:1) и «Челси» (2:2).
Команда тренера Микеля Артеты, набрав 31 очко, занимает 10-е место в таблице, на 10 баллов отставая от зоны Лиги чемпионов.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Бернли» – «Арсенал».
- Дата проведения
- 2 февраля, 17.00, «Терф Мур»
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Арсенал –
Лено, Бельерин, Мустафи, Давид Луиз, Озил (Уиллок, 63), Гендузи, Джака, Мартинелли, Ляказетт (Нкетиа, 89), Обамеянг, Сака (Торрейра, 46).