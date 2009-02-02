У Роналду 50 (40+10) очков в 50 играх Серии А

Нападающий «Ювентуса» сделал дубль в ворота «Фиорентины» (3:0) в матче 22-го тура Серии А.

Оба гола 34-летний португалец забил с пенальти.

Роналду достиг отметки в 40 забитых мячей в итальянском чемпионате. Также он отдал десять голевых передач. Для этого ему потребовалось 50 игр.

С момента его перехода в «Ювентус» летом 2018 года больше него в Серии А не забил никто.

Также Роналду сегодня забил свой 50-й гол за во всех турнирах. Для этого ему потребовалось провести 70 игр за клуб.