«Канзас-Сити» выиграл Супербоул впервые за 50 лет

Сегодня «Канзас-Сити Чифс» обыграли «Сан-Франциско Форти Найнерс» на Супербоуле LIV (31:20).

Эта победа стала для «Канзаса» первой за 50 лет, до этого команда становилась чемпионом Национальной футбольной лиги (НФЛ) лишь однажды – в 1970-м. «Чифс» также играли в финале первого Супербоула в 1967-м, но уступили «Грин Бэй».

«Сан-Франциско», лидировавший до 12-й минуты заключительной четверти, проиграл второй Супербоул в истории и не смог повторить рекорд «Питтсбурга» и «Нью-Ингленд» по количеству побед (6).

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