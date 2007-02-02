Антонио Конте: «Я выиграл АПЛ в свой первый сезон с «Челси», а Клопп и Гвардиола – нет»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте оценил свою работу в АПЛ и сравнил себя с Юргеном Клоппом и Пепом Гвардиолой.

«В «Челси» я выиграл Премьер-лигу в первый же год, а во втором своем сезоне взял Кубок Англии.

Клопп до сих пор ничего не выиграл в Англии, хотя провел там уже 4 года, а Гвардиола не взял ни одного трофея в своем первом сезоне», – сказал Конте.

Итальянский тренер возглавлял «Челси» с 2016 по 2018 год. Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года, а Гвардиола работает с «Манчестер Сити» с 2016-го.