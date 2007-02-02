Гвардиола и игроки «Сити» около 50 минут не выходили из раздевалки после проигрыша «Тоттенхэму»

«Манчестер Сити» проиграл «Тоттенхэму» (0:2) в матче 25-го тура АПЛ.
Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола и футболисты около 50 минут оставались в раздевалке. Тренер долго не выходил на флеш-интервью и пресс-конференцию.
По сообщениям BBC, пауза между интервью главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью и интервью Гвардиолы оказалась необычайно длинной.
Теперь Премьер-лига может оштрафовать Гвардиолу.
«Ман Сити» при Гвардиоле проиграл 6 матчей в АПЛ впервые с сезона-2016/17
«Ман Сити» проиграл 2 матча подряд впервые с декабря 2018 года
Гвардиола в 6-й раз проиграл Моуринью. Чаще Пеп уступал только Клоппу – 9