Смолов дебютировал за «Сельту», «Реал» победил в дерби, рекорды «Ливерпуля» и Холанда, Кенин выиграла Australian Open и другие новости утра

1. Федор Смолов дебютировал в Ла Лиге! В игре с «Валенсией» форвард вышел на замену, но не помог «Сельте» уйти от поражения.

2. В главной игре тура «Реал» обыграл «Атлетико» в дерби, оторвавшись от «Барсы» в таблице. Зидану не понравился первый тайм, но его замены сработали идеально. Француз обошел Моуринью по победам с «Мадридом». Такой игре в обороне и сам Жозе позавидует.

«Атлетико» после игры сетовал на неназначенный пенальти на Морате, президент клуба раскритиковал ВАР, а сам Альваро решил немного разжечь в соцсетях.

3. Никто не остановит «Ливерпуль» – банда Клоппа одержала 16-ю победу подряд и оторвалась на 22-очка от 2-го места, установив новый рекорд. Рукой подать и до рекордной серии «Арсенала» без поражений. Юрген, впрочем, призывает не праздновать раньше времени.

Не лучший дебют у Бруну Фернандеша – «МЮ не смог забить дома «Вулверхэмптону». Хотя португалец сыграл очень прилично. Сульшеру опять все понравилось, хотя «МЮ» уже даже не лучший «Юнайтед» лиги.

У «Челси» всего одна победа в пяти последних матчах. Лэмпард оставил в запасе Кепу, которому, похоже, придется искать новую команду.

4. Неугомонный Холанд забил 7 голов в трех матчах – снова рекорд! Это вообще законно!? Санчо тоже внес весомый вклад в разгром «Униона».

Пока в Дортмунде восхищаются своими талантами, «Бавария» без шума вернулась на вершину таблицы. Результативность у мюнхенцев космическая.

5. «Динамо» теперь немножко «Боруссия» и «Ливерпуль». Спортивным директором клуба стал экс-ассистента Клоппа Желько Бувач. Он будет работать в тесном контакте с тренерским штабом. Боснийца высоко ценили и в АПЛ, и в Бундеслиге.

6. София Кенин победила на Australian Open, выиграв первый «Большой шлем» в карьере. Это была чемпионская игра. Американская москвичка стала самой молодой чемпионкой со временем Марии Шараповой.

7. Алексей Андронов рассказал о влиянии «Зенита» на ТВ – комментаторов вежливо просили занижать трансферную стоимость Халка, а скандальный гол Кержакова «Алании» называть чистым.

8. Много интересного от Евгения Гинера – о том, как ему подарили ЦСКА, о трансферной политике, о том, сколько стоит клуб и почему Чалову не нужно ехать в «Кристал Пэлас».

9. По-прежнему непонятно, что ждет Кокорина. Форвард прибыл на сбор «Зенита-2». Им интересуется «Локомотив», да и возвращение в основу исключать нельзя – игрока очень ждет Семак. Решение «Зенита» ожидается в понедельник. Будущее Александра решается на уровне администрации президента.

10. Все очень плохо в «Монако» – четыре поражения в пяти последних матчах. С «Нимом» двоих игроков удалили на 32-й минуте. Верните Жардима!

11. НХЛ. «Монреаль» обыграл «Флориду», «Айлендерс» уступили «Ванкуверу».

12. НБА. «Клипперс» взяли верх над «Миннесотой».

13. В КХЛ Дмитрий Яшкин помог «Динамо» обыграть «Спартак», обновив снайперский рекорд клуба. «Локомотив» продлил победную серию до четырех матчей, «Торпедо» прервало серию поражений. Все результаты дня – здесь.

14. На Кубке Париматч Премьер «Спартак» стартовал с победы над «Ростовом» (2:1), «Локомотив» по пенальти уступил «Партизану».

15. Валерий Газзаев возглавит комитет Госдумы по делам национальностей.

Цитаты дня

«Ты пример для целого поколения». Комплимент Александру Овечкину от Марка Мессье.

«Миллеру звонил Кириенко из администрации президента. Переход в российский клуб крайне маловероятен». Новые детали саги с Кокориным.

«Во мне есть что-то русское, яростный боевой дух. И спасибо родителям, что подарили мне американскую мечту»». София Кенин о своей победе на Australian Open.