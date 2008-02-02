Программу «Футбольная столица» на «НТВ-Петербург» могут закрыть из-за слов Орлова про Кокорина («Лениздат»)

Программу «Футбольная столица» на «НТВ-Петербург» могут с большой долей вероятности закрыть, сообщает «Лениздат».

По информации источника, причиной для такого решения могли стать высказывания ведущего Геннадия Орлова о ситуации вокруг нападающего Александра Кокорина. Сообщается, что Орлов на днях встречался с председателем правления «Газпрома» , и итогом встречи стало неофициальное объявление о скором закрытии программы.

Орлов не комментировал ситуацию в эфире программы. Он делился своим мнением касательно ситуации с Кокориным в интервью другим СМИ, а также выкладывал записи в своем видеоблоге и выступал на петербургском «Эхе».

Сообщается, что факт этих высказываний противоречил общей политике молчания пресс-службы клуба по спорным ситуациям. Например, в вопросе с возможной арендой форварда в «Сочи» Орлов скорее занимал сторону главного тренера «Зенита» и самого Кокорина, которые демонстрировали несогласие с таким решением руководства «Зенита».

Еще одной возможной причиной для такого решения могло стать общее угасание интереса инвесторов к этому проекту, однако столь резкое решение, по информации источника, выглядит странно, поскольку программа, скорее всего, не доживет даже до конца сезона.

Геннадий Орлов не стал комментировать появившуюся информацию о возможном закрытии программы, отметив, что «пока ничего не ясно». В пресс-службе НТВ также не дали оперативных пояснений.

«Футбольная столица» появилась в эфире петербургского НТВ весной 2010 года. Считается, что инициатором ее создания был Миллер, а ее финансирование также осуществляли структуры .

Сейчас программа «Футбольная столица» в отпуске. По традиции она должна была вернуться с началом регулярных матчей сезона у «Зенита», то есть в марте.