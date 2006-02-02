Чемпион России по боксу сломал нос сотруднику Росгвардии. У боксера обнаружили наркотики

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Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили и его друг Овик Оганнисян, у которого оказалось удостоверение инструктора подготовки в ЦСКА, были задержаны сотрудниками Росгвардии в центре Москвы.

Росгвардейцы обнаружили Кушиташвили и Оганнисяна, входившие в один из подъездов дома на Фрунзенской набережной.

Оказалось, что они снимали закладку, в которой находилось чуть меньше грамма неизвестного вещества (по предварительным данным это был кокаин). Кушиташвили оказал сопротивление. Одному из сотрудников Росгвардии он сломал нос. Кушиташвили и Оганнисян пытались скрыться, но были задержаны.

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