Умар Кремлев об аресте боксера Кушиташвили: «С этим надо разобраться. Все как-то странновато»

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал арест чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили.

«Мы будем разбираться в понедельник, действительно ли это так. А пока вот все, что знаем, это от СМИ и коллеги позвонили рассказали.

Будем разбираться, но если это действительно так, мы наоборот благодарны росгвардейцам, все правильно сделали. Мы их поддерживаем, мы против таких действий спортсменов.

Кушиташвили неделю назад проходил тест на допинг, пробы ничего не показали. Это его, видимо, кто-то затащил в неприятности, он оступился. Вот у них как раз сборы закончились, они только три дня как приехали назад.

Я думаю, с этим надо разобраться, потому что все как-то странновато. Он еженедельно сдает тесты, они бы показали наркотики. Хотим разобраться в ситуации, но оступиться может каждый.

А если это действительно так, будем требовать жесткого наказания. Он хороший боксер, спортсмен, не хамил, в драках не был замечен никогда. Удивительно», – рассказал Кремлев.

Накануне Кушиташвили и его друга Овика Оганнисяна задержали в центре Москвы после того, как при проверке документов боксер сломал нос одному из росгвардейцев. При обыске у него был обнаружен кокаин. Оганнисяна уже отпустили.

Завтра состоится суд по мере пресечения для боксера Кушиташвили

Экс-тренер сборной России об аресте Кушиташвили: «Это удар по моральному облику сборной и Федерации бокса»