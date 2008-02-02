«Ливерпулю» до чемпионства осталось 6 побед. Они могут взять титул раньше всех в истории АПЛ

«Манчестер Сити» уступил (0:2) в 25-м туре АПЛ.

После этого отрыв от второго места вырос до 22 очков.

Таким образом, команде Юргена Клоппа до победы в чемпионате Англии осталось выиграть 6 матчей.

Если «Ливерпуль» победит в следующих шести встречах АПЛ, то сможет стать чемпионом еще до игры с , которая состоится 4 апреля.

«Красные» могут оформить титул уже в марте. Если это случится, то это будет самое ранее чемпионство в истории Премьер-лиги. Сейчас рекорд принадлежит «Манчестер Юнайтед» – 14 апреля 2001 года.

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