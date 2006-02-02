Против боксера Кушиташвили возбудили уголовное дело за нападение на сотрудника Росгвардии

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Против чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили возбудили уголовное дело за нападение на сотрудника Росгвардии в центре Москвы.

«Уголовное дело возбуждено по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»)», – сообщили в правоохранительных органах.

Накануне Кушиташвили был задержан вместе со своим другом Овиком Оганнисяном в момент снятия закладки в одном из домов на Фрунзенской набережной. Кушиташвили оказал сопротивление. Одному из сотрудников Росгвардии он сломал нос.

Чемпион России по боксу сломал нос сотруднику Росгвардии. У боксера обнаружили наркотики

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