Против боксера Кушиташвили возбудили уголовное дело за нападение на сотрудника Росгвардии

Против чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили возбудили уголовное дело за нападение на сотрудника Росгвардии в центре Москвы.

«Уголовное дело возбуждено по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»)», – сообщили в правоохранительных органах.

Накануне Кушиташвили был задержан вместе со своим другом Овиком Оганнисяном в момент снятия закладки в одном из домов на Фрунзенской набережной. Кушиташвили оказал сопротивление. Одному из сотрудников Росгвардии он сломал нос.

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