Роналду вышел на 3-е место по голам за карьеру, обогнав Мюллера. До Пеле – 45 мячей

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил дубль в матче Серии А с «Фиорентиной» (3:0).

Таким образом, на счету 34-летнего португальца стало 722 гола, забитых в официальных матчах.

Благодаря этому он обогнал немца Герда Мюллера, который забил 720 мячей, и вышел на третье место в истории по количеству голов за карьеру.

Второе место занимает бразилец Ромарио (734 гола), первое – его соотечественник Пеле (767 голов).

В пятерку лучших бомбардиров также входят Ференц Пушкаш (706) и Лионель Месси (705).

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