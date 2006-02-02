Панарин – «Аэрофлоту» после гибели двух кошек: «Что за нелюди у вас работают?🤦‍♂️»

Нападающий отреагировал на гибель двух кошек в багажном отделении самолета «Аэрофлота».

«Что за нелюди у вас работают? 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️», – написал хоккеист.

Напомним, что на рейсе «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву пострадали три кота породы американский колор-пойнт. Они совершали перелет в багажном отделении.

Во время транспортировки груз повредили. Два кота получили травмы, которые привели к смерти. Третья кошка выжила. Ветеринары диагностировали обморожение.