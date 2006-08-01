Шюррле в «Спартаке», «Зенит» купит Малкома за 40+5 млн евро, Мозгов в «Химках» и другие новости утра

1. «Спартак» арендовал Шюррле у дортмундской «Боруссии» на сезон с правом выкупа.

2. МВД настаивал на переносе матча «Динамо» – «Спартак», чтобы «бросить все силы на акции протеста», но РПЛ отказалась.

3. Трансферы. «Зенит» согласовал переход Малкома за 40+5 млн евро. Обмен Лукаку на Дибалу. «Динамо» готово купить Габигола и рассматривает еще двух форвардов. О других сделках читайте в трансферном дайджесте Sports.ru.

4. Федун на встрече с болельщиками заявил, что Карреры в «Спартаке» не будет, и выразил поддержку Кононову.

5. Роналду, Месси, Салах, ван Дейк и Азар – среди номинантов на приз The Best лучшему игроку по версии ФИФА, Дешам, Гвардиола, Клопп, тен Хаг и Почеттино – лучшему тренеру.

6. «Химки» на год подписали Мозгова. Потом он попробует вернуться в НБА.

7. Прекрасное из мира футбола. Бэйл играл в гольф во время матча «Реала» с «Тоттенхэмом», хотя Зидан заявлял, что он «не в форме». Корейские фанаты обратились в суд из-за отказа Роналду выходить на матч со звездами корейской лиги. «Спартак» поддержал продажу пива на матчах РПЛ.

8. Audi Cup. «Тоттенхэм» победил «Баварию» в финале по пенальти, «Реал» занял 3-е место. Товарищеские матчи: «Челси» забил 5 голов «Ред Буллу», «Ливерпуль» победил «Лион», «Арсенал» – «Анжер».

9. «Фигурное катание – это не просто карьера и работа, это моя жизнь». Загитова снялась в новой рекламе Puma.

10. Россия выплатит WADA более миллиона долларов в 2020 году. Ежегодный взнос, никакого криминала.

11. Ягудин рассказал, как его разыгрывала Тарасова. Он принимал аспирин за допинг.

12. Blink. Лыжероллеры. Масгрэйв выиграл классический масс-старт на 60 км, Мальцев – 11-й, Устюгов – 12-й.

13. Квят и Келли Пике назвали дочь Пенелопой. Подиум и дочка!

14. Бюджет фильма о Яшине – 350 млн рублей. Он выйдет в прокат осенью 2019 года.

15. С 2010 по 2018 годы Федерация футбола США выплатила женщинам 34,1 млн долларов, мужчинам – 26,4 млн. Рапино будет довольна.

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