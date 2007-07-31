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РПЛ отказалась переносить матч «Спартак» – «Динамо»

Теги Спартак премьер-лига Россия Организация РПЛ происшествия болельщики Динамо Москва Политика календарь Футбол

Матч «Спартак» – «Динамо» пройдет 3 августа в 19:00 по московскому времени, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, в том числе в силовых структурах.

На переговорах МВД, РПЛ, «Спартака» и «Динамо» по вопросу переноса матча из-за несогласованной акции протеста оппозиции в Москве было принято решение провести встречу согласно календарю.

«У ведомства [МВД] не было реальных механизмов повлиять на ситуацию», – заявил источник.

Ранее руководитель столичного главка Олег Баранов обратился к руководству РПЛ с просьбой перенести матч.

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