РПЛ отказалась переносить матч «Спартак» – «Динамо»

Матч – «Динамо» пройдет 3 августа в 19:00 по московскому времени, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, в том числе в силовых структурах.

На переговорах МВД, РПЛ, «Спартака» и по вопросу переноса матча из-за несогласованной акции протеста оппозиции в Москве было принято решение провести встречу согласно календарю.

«У ведомства [МВД] не было реальных механизмов повлиять на ситуацию», – заявил источник.

Ранее руководитель столичного главка Олег Баранов обратился к руководству РПЛ с просьбой перенести матч.

Сотрудник ФБК Ляскин: «МВД настаивает на переносе матча «Динамо» – «Спартак». Полиция хочет бросить все силы на «акции протеста»