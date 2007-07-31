Владимир Минеев: «В российских ММА нет денег. И отношение у нас к бойцам, как к собакам»

Боец Fight Nights Владимир Минеев рассказал, что купил себе после боя с .

«Конечно, я что-то купил, в чем-то себя побаловал. Купил еще одну квартиру в Ульяновске, но это не то, ради чего я вышел. А знаешь, ради чего? Вот я иду сейчас по Махачкале, и со мной люди через одного здороваются, машины едут и сигналят.

Меня в этом городе знают многие. Да и вообще во всей стране. А вот если бы я этого не сделал, был бы другой вопрос. Они бы, возможно, знать и не перестали бы, но относились бы точно иначе. И никому бы ты не объяснил, что у тебя было порвано плечо, сломана ключица. Все бы сказали, что это [######] (вранье).

Дело не в деньгах. В российских ММА нет денег. И отношение у нас к бойцам, как к собакам, которые должны драться.

Их любят, когда они дерутся, смотрят, могут дать им средства, чтобы они поскорее излечились. Но уважать это ремесло, как профессию, у нас по-прежнему не научились.

Хорошие деньги получают единицы. Те, кто смог это пробить своим поведением, опытом и социальным статусом. Но такого, как в США, когда даже довольно средние спортсмены могут выходить на хороший оплачиваемый уровень, у нас нет.

Если мы берем бой с Исмаиловым, то весь цимус не в деньгах, весь цимус в том, что я не упустил эту волну. Хоть и с травмой, но показал хороший бой, остался в памяти у людей светлым персонажем, к которому им хочется подойти и руку пожать. Это самая большая награда.

Я не говорю, что мне денег не надо. Это важная составляющая. Но конкретно тут для меня это не стояло на первом месте. Вот если произойдет реванш, то самым важным будет финансовый вопрос», – рассказал Минеев.

Бой Исмаилова с Минеевым на турнире Fight Nights в 2018-м закончился вничью.