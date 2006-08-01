Квят и Келли Пике назвали дочь Пенелопой

Пилот «Формулы-1» Даниил Квят, выступающий за команду «Торо Россо», и его подруга Келли Пике, родившая в прошедшие выходные ребенка, дали новорожденной дочери имя.
Девочку назвали Пенелопой. Об этом Келли сообщила в инстаграме.
«Величайший дар на свете. Мне не хватит слов, чтобы описать свою любовь к тебе, Пенелопа», – написала Пике.
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The greatest gift on earth 💗 Words can’t describe my love for you Penelope 😭 @danydk1
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