Квят и Келли Пике назвали дочь Пенелопой

Пилот «Формулы-1» , выступающий за команду «Торо Россо», и его подруга , родившая в прошедшие выходные ребенка, дали новорожденной дочери имя.

Девочку назвали Пенелопой. Об этом Келли сообщила в инстаграме.

«Величайший дар на свете. Мне не хватит слов, чтобы описать свою любовь к тебе, Пенелопа», – написала Пике.

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