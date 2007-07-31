Бэйл играл в гольф во время матча «Реала» с «Тоттенхэмом». Зидан заявлял, что он «не в форме»

Полузащитник Гарет Бэйл играл в гольф во время матча своей команды с в рамках Audi Cup (0:1), сообщает El Confidencial.

Валлиец был замечен у 14 лунки в Боадилья-дель-Монте около 20:00 по центральноевропейскому времени.

Это означает, что к тому моменту Бэйл уже провел значительное время на поле для гольфа. Матч мадридцев начался двумя часами ранее.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявлял, что 30-летний игрок пропускает турнир, так как он «не в форме».

Фото: El Confidencial

Бэйл обожает гольф. Возможно, игра усугубляет его травмы