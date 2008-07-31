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«Спартак» поддержал продажу пива на матчах РПЛ

Теги Спартак премьер-лига Россия бизнес РФС Александр Дюков Андрей Федун Футбол

«Спартак» поддержал снятие запрета на продажу пива на стадионах во время матчей РПЛ.

«Такое решение может способствовать росту доходов клуба от сотрудничества с пивным брендом-партнером и от продажи пива на стадионе. Культура футбольных болельщиков тесно связана с потреблением пива во время просмотра матча.

Предлагая болельщику возможность выпить хорошего пива на стадионе, мы не ставим его перед выбором – идти на стадион, где пива нет, или остаться смотреть футбол дома либо в баре, но с пивом», – сообщили Sports.ru в пресс-службе «Спартака».

Запрет на продажу пива на стадионах законодательно установлен в России с 2005 года. Тогда был принят Федеральный закон «Об ограничениях розничной продажи и потребления пива…». В феврале 2019 года президент РФС Александр Дюков заявил, что пиво на стадионах должно быть.

Ранее член совета директоров «Спартака» Андрей Федун заявил, что не видит в пиве на стадионах ничего плохого. 

«Не вижу ничего плохого. Все сидят, пьют пенное, друг друга угощают – несмотря на результат. Помню, на какую-то игру ЧМ выдали билет в один из первых рядов. Забили гол на последних минутах, все вскочили – и получился такой приличный пивной душ. Почувствовал себя футболистом «Баварии», который только что взял титул в бундеслиге. Это было прекрасно», – сказал Федун.

🍺Депутаты ЛДПР хотят вернуть пиво на стадионы. Наш футбол – за, Минздрав и РПЦ – против

 

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