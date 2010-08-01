Blink. Лыжероллеры. Масгрэйв выиграл классический масс-старт на 60 км, Крюгер – 2-й, Мальцев – 11-й, Устюгов – 12-й

Британский лыжник Эндрю Масгрэйв выиграл масс-старт на 60 км классическим стилем в рамках фестиваля Blink в норвежском Санднесе. Лучшим из россиян стал Артем Мальцев, финишировавший 11-м.

Blink-2019

Санднес, Норвегия

Лыжероллеры

Blink Classics

60 км, классический стиль

Мужчины

1. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 2:17.11,7

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 0,3

3. Мортен Эйде Педерсен (Норвегия) – 0,6

4. Петтер Элиассен (Норвегия) – 1,3

5. Андерс Аукланд (Норвегия) – 1,5

6. Андерс Хест (Норвегия) – 1,6...

8. Шюр Рете (Норвегия) – 2,9...

11. Артем Мальцев (Россия) – 5,4

12. Сергей Устюгов (Россия) – 8,5...

15. Ииво Нисканен (Финляндия) – 34,2...

23. Иван Кириллов (Россия) – 1.02,8

24. Илья Порошкин (Россия) – 1.29,5...

34. Глеб Ретивых (Россия) – 4.30,5...

36. Морис Манифика (Франция) – 5.19,8

37. Евгений Белов (Россия) – 5.27,3

38. Александр Панжинский (Россия) – 5.57,8...

41. Даниэль Рикардссон (Швеция) – 6.56,1...

50. Франческо де Фабиани (Италия) – 8.25,6

Россиянин Сергей Турышев и норвежцы Синдре Бьорнестад Скар, Эйрик Брансдал и Торд Асле Йердален не вышли на старт.

