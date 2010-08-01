Реклама 18+
Реклама 18+

Blink. Лыжероллеры. Масгрэйв выиграл классический масс-старт на 60 км, Крюгер – 2-й, Мальцев – 11-й, Устюгов – 12-й

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) сборная Норвегии сборная Швеции сборная Италии сборная Финляндии Андерс Аукланд Blink Александр Панжинский Эйрик Брансдал Сергей Турышев Даниэль Рикардссон Евгений Белов сборная Франции Морис Манифика Торд Асле Йердален Глеб Ретивых лыжероллеры Сергей Устюгов Шюр Рете Артем Мальцев Эндрю Масгрэйв Ииво Нисканен Синдре Бьорнестад Скар сборная Великобритании Симен Хегстад Крюгер Франческо де Фабиани Иван Кириллов Мортен Эйде Педерсен Андерс Хест Илья Порошкин Лыжи

Британский лыжник Эндрю Масгрэйв выиграл масс-старт на 60 км классическим стилем в рамках фестиваля Blink в норвежском Санднесе. Лучшим из россиян стал Артем Мальцев, финишировавший 11-м.

Blink-2019

Санднес, Норвегия

Лыжероллеры

Blink Classics

60 км, классический стиль

Мужчины

1. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 2:17.11,7
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 0,3
3. Мортен Эйде Педерсен (Норвегия) – 0,6
4. Петтер Элиассен (Норвегия) – 1,3
5. Андерс Аукланд (Норвегия) – 1,5
6. Андерс Хест (Норвегия) – 1,6...
8. Шюр Рете (Норвегия) – 2,9...
11. Артем Мальцев (Россия) – 5,4
12. Сергей Устюгов (Россия) – 8,5...
15. Ииво Нисканен (Финляндия) – 34,2...
23. Иван Кириллов (Россия) – 1.02,8
24. Илья Порошкин (Россия) – 1.29,5...
34. Глеб Ретивых (Россия) – 4.30,5...
36. Морис Манифика (Франция) – 5.19,8
37. Евгений Белов (Россия) – 5.27,3
38. Александр Панжинский (Россия) – 5.57,8...
41. Даниэль Рикардссон (Швеция) – 6.56,1...
50. Франческо де Фабиани (Италия) – 8.25,6

Россиянин Сергей Турышев и норвежцы Синдре Бьорнестад Скар, Эйрик Брансдал и Торд Асле Йердален не вышли на старт.

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться