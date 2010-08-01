Blink. Лыжероллеры. Масгрэйв выиграл классический масс-старт на 60 км, Крюгер – 2-й, Мальцев – 11-й, Устюгов – 12-й

Британский лыжник Эндрю Масгрэйв выиграл масс-старт на 60 км классическим стилем в рамках фестиваля Blink в норвежском Санднесе. Лучшим из россиян стал Артем Мальцев, финишировавший 11-м.
Blink-2019
Санднес, Норвегия
Лыжероллеры
Blink Classics
60 км, классический стиль
Мужчины
1. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 2:17.11,7
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 0,3
3. Мортен Эйде Педерсен (Норвегия) – 0,6
4. Петтер Элиассен (Норвегия) – 1,3
5. Андерс Аукланд (Норвегия) – 1,5
6. Андерс Хест (Норвегия) – 1,6...
8. Шюр Рете (Норвегия) – 2,9...
11. Артем Мальцев (Россия) – 5,4
12. Сергей Устюгов (Россия) – 8,5...
15. Ииво Нисканен (Финляндия) – 34,2...
23. Иван Кириллов (Россия) – 1.02,8
24. Илья Порошкин (Россия) – 1.29,5...
34. Глеб Ретивых (Россия) – 4.30,5...
36. Морис Манифика (Франция) – 5.19,8
37. Евгений Белов (Россия) – 5.27,3
38. Александр Панжинский (Россия) – 5.57,8...
41. Даниэль Рикардссон (Швеция) – 6.56,1...
50. Франческо де Фабиани (Италия) – 8.25,6
Россиянин Сергей Турышев и норвежцы Синдре Бьорнестад Скар, Эйрик Брансдал и Торд Асле Йердален не вышли на старт.