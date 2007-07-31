«Спартак» отпустил Фернандо и Адриано, Самедов завершил карьеру, Семеня пропустит ЧМ-2019 и другие новости утра

1. Полузащитник «Спартака» Фернандо перешел в китайский «Бэйцзин Гуоань», а «Палмейрас» объявил о трансфере Луиса Адриано. Кажется, у красно-белых все плохо, но ожидаются и покупки: Шюррле прошел медосмотр и взял 20-й номер в «Спартаке», объявят сегодня.

2. Полузащитник Александр Самедов завершил карьеру футболиста. Ностальгический материал про легенду нашего футбола читайте тут.

3. Малком почти в «Зените»: он согласился на переход, петербуржцы готовы платить 6,5 млн евро в год. По разным данным, питерцы предлагают «Барсе» от 35+5 до 39 млн евро с бонусами. Помешать может «Эвертон», который выкатил 40 млн евро и не против заплатить больше.

4. «Тампа» обменяла нападающего Райана Кэллахана в «Оттаву».

5. Трансферы. Защитник ЦСКА Чернов перешел в «Крылья Советов». Форвард «Милана» Кутроне подписал 4-летний контракт с «Вулверхэмптоном». «ПСЖ» купил хавбека «Эвертона» Гуйе. Также парижский клуб, по одним данным, снизил цену на Неймара до 180 млн евро, по другим, готов продать бразильца за 200 млн евро, но не в «Барселону». Николя Пепе почти в «Арсенале»: вчера он прилетел в Лондон на медосмотр. «МЮ» и «Ювентус» договорились об обмене Лукаку на Дибалу, англичанам осталось договориться с Дибалой. Другие новости – в нашем трансферном дайджесте.

6. Разыгрывающий «Торонто» Джереми Лин отклонил предложение ЦСКА.

7. Сергей Семак («Зенит»), Валерий Карпин («Ростов»), Эдуардо Докампо («Рубин»), Сергей Матвеев («Краснодар») и Дмитрий Парфенов («Урал») претендуют на звание лучшего тренера месяца РПЛ. Юрий Дюпин («Рубин»), Алексей Ионов («Ростов»), Артем Дзюба («Зенит»), Александр Соболев («Крылья Советов») и Эльдор Шомуродов («Ростов») – кандидаты на приз лучшему игроку месяца.

8. Южноафриканская бегунья Кастер Семеня не выступит на ЧМ-2019 в Дохе. Ее не допустили из-за повышенного уровня тестостерона.

9. Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова возобновит выступления на «Премьере» в Торонто. Шарапова не играет с «Уимблдона», где снялась с матча первого круга из-за травмы предплечья.

10. Во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов «Базель» выбил ПСВ, а «Олимпиакос» разнес «Викторию Пльзень».

11. Экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин отказался от боя с Тайсоном Фьюри, когда ему предложили бой с Хьюи Фьюри.

12. Товарищеские матчи. «Бавария» забила 6 голов «Фенербахче», «МЮ» победил «Кристиансунд», «Реал» проиграл «Тоттенхэму».

13. Российская фигуристка Бетина Попова репостнула картинку Noize MC про Путина, пожары и акции протеста.

14. С Неймара сняли подозрения в изнасиловании бразильской модели.

Цитаты дня.

Криштиану Роналду: «Барселона» много потратила на игроков за последние пять лет, но не выиграла ЛЧ».

Джордж Макфи: «У Гусева нет габаритов и высокой скорости. Трудно сказать, кем он станет».

Александр Егоров: «Карасев ошибся, не назначив пенальти в ворота «Зенита». В ворота «Оренбурга» 11-метрового не было».

Сергей Карасев: «Приношу извинения «Оренбургу» за ошибки в матче против «Зенита».

Лыжница Анастасия Седова – о пожарах в Сибири: «Мы живем в продвинутом XXI веке, но не можем предпринять хоть малейшие действия для устранения этой проблемы!»

Материал дня.

«Как можно рассуждать о деньгах, когда горит лес?». Спортсмены требуют тушить пожары в Сибири