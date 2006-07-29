ЦСКА обыграл «Локо» благодаря VAR, Квят – на подиуме Гран-при Германии, у России 30 медалей на ЧМ по водным видам спорта и другие новости

1. В воскресных матчах РПЛ ЦСКА не без помощи VAR (впервые применили в РПЛ, кстати) обыграл «Локомотив», «Зенит» буднично разобрался с «Оренбургом» и вышел на первое место (Азмун, кстати, забил самый быстрый гол питерцев в чемпионате), а тульский «Арсенал» проиграл дома «Ростову», несмотря на дебют неудержимого Александра Ломовицкого.

2. Даниил Квят заехал на подиум на Гран-при Германии! Дождевая гонка выдалась жаркой: «Мерседесы» повылетали, Ферстаппен победил, а Феттель прорвался с последнего места. А еще у Дани вчера ночью родилась дочка. Волшебные сутки для пилота!

3. Плохие новости для болельщиков «Спартака»: московский клуб не собирается увольнять Олега Кононова. По крайней мере, сейчас. Под него уже едет икра: сегодня-завтра в Москву прилетит чемпион мира Андре Шюррле, а Гус Тил поставил АЗ ультиматум: или ухожу в «Спартак», или не буду играть.

4. В Южной Корее завершился ЧМ-2019 по водным видам спорта. В последний день российские пловцы (и пловчиха) взяли серебро и три бронзы. Всего у России 30 медалей (12-11-7). В общем зачете уступили только Китаю и США.

5. Также завершился «Тур де Франс», и там победителем стал Иган Берналь. Эта победа примечательна по двум причинам: во-первых, ему всего 22 года. Такой молодой спортсмен не побеждал на турнире 100 лет. Во-вторых, он первый колумбиец, который выиграл «Тур».

6. «Боруссию» растаскивают из России – «Динамо» всерьез нацелилось на Максимилиана Филиппа, 25-летнего вингера. Сейчас москвичи опережают «Айнтрахт» и «Вольфсбург», сделка по Филиппу оценивается в 20 миллионов евро. ФФП, не?

7. Уже заканчивается июль, а Хамес Родригес все не может найти себе новый клуб. «Реалу» он не нужен, но «сливочные» не хотят его отдавать в «Атлетико» – в том числе из-за недавних 3:7.

Проблемы и у Гарета Бэйла – вроде как он собирался переходить в китайский «Цзянсу», но потом переход сорвался, и выяснилось, что и «Реал» не хотел его отпускать без компенсации, семья против, самому вариант не очень нравился, да и вообще – валлиец хочет в топ-клуб.

8. Иван Игнатьев в матче с «Сочи» забил два, а потом поддержал Сибирь, которая «задыхается от пожаров». И правда – там горит 2,6 млн гектаров леса, а тушить дорого и долго. Иван родом из Ачинска – это город в Красноярском крае.

9. Дзюба забил «Оренбургу» и вошел в шестерку лучших бомбардиров в истории чемпионатов России – 103 гола в 310 матчах. Иронично, что вытеснил он своего нынешнего тренера – Семака.

10. Андрей Рублев впервые за полтора года вышел в финал турнира ATP, но в трех сетах проиграл Николозу Басилашвили из Грузии.

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