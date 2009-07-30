«Зенит» хочет купить Малкома, Гусев в «Нью-Джерси», контракт Василевского на 76 млн долларов и другие новости утра

1. «Зенит» готовит трансфер Малкома за 40 млн евро. Переговоры с «Барселоной» в активной стадии. Ехать в Петербург 22-летнему бразильцу посоветовали Халк, Дуглас и Барриос.

2. Гусев подписал 2-летний контракт с «Нью-Джерси» на 4,5 млн долларов в год. «Тампа» заключила соглашение с Василевским на 8 лет и 76 млн долларов.

3. Трансферы. «Спартак» согласился продать Фернандо в «Бейцзин Гуоань» за 15 млн евро, «Фламенго» может купить Луиса Адриано, Шюррле и Ларссон уже во вторник пройдут медосмотр для красно-белых. О других сделках читайте в трансферном дайджесте Sports.ru.

4. Чемпионат России. «Рубин» вышел на третье место в РПЛ, победив «Ахмат». У Шаронова две победы и ничья. Московских клубов нет в топ-5 после трех туров.

5. «Спартак» попросил Генпрокуратуру проверить инцидент в Ростове. Цорн написал Юрию Чайке.

6. «Реал» представил третий комплект формы мятного цвета, на фото есть Бэйл. А вот в заявке команды на Audi Cup валлийца нет – он отказался участвовать в турнире. И Куртуа выбыл на 2-3 недели из-за вывиха голеностопа.

7. Латыпов, Стрельцов, Резцова и Куклина вошли в состав сборной России на летний ЧМ-2019. У Шипулина появился мобильный штаб на колесах, на нем написано: «Обгоняешь? Проголосуй!»

8. Хавбек «Краснодара-2» Черников назвал «чуркой» защитника «Енисея» Гасанова и может получить дисквалификацию на 5 матчей.

9. Американка Мухаммад установила мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами. Раньше он принадлежал россиянке Печенкиной.

10. Роналду вручили приз «Легенда» от Marca. На награждении был Перес. А Криш ответил ребенку: «Мне тоже жаль, что я ушел из «Реала».

11. Александр Емельяненко получил контракт от Bare Knuckle FC. Реванш Конор – Альдо может пройти на UFC 244 в Нью-Йорке. Поветкин выступит в андеркарде боя Ломаченко – Кэмпбелл.

12. 38-летний Эвра завершил карьеру футболиста. Одиозный француз уже учится на тренера.

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