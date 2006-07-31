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Хавбек «Сампдории» Экдаль: «Футбол отпугивает людей нетрадиционной ориентации»

Теги Сампдория серия А Италия Сборная Швеции по футболу Альбин Экдаль ЛГБТ Футбол

Полузащитник «Сампдории» и сборной Швеции Альбин Экдаль поделился мнением о гомофобии в футболе.

«Я выступал в двух из крупнейших лиг планеты, Серии А и Бундеслиге, на чемпионатах Европы и мира. При этом я никогда не сталкивался с футболистами, которые открыто заявляют о своей гомосексуальности. Проблема предельно очевидна: профессиональный футбол отпугивает людей нетрадиционной ориентации, заставляет игроков скрывать, кого они любят.

Мы должны помогать им, чтобы их не высмеивали. Чтобы сказать, кого ты любишь, не нужна отвага, добиться этого – наша ответственность. Все, что могу делать я, – приветствовать в футбольном мире каждого. Если мы будем поддерживать игроков все вместе в любой ситуации, в любой поездке на автобусе и в любой раздевалке, проблема исчезнет», – сказал Экдаль.

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