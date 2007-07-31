«Спартак» арендовал Шюррле на сезон с правом выкупа

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле продолжит карьеру в

Арендное соглашение с 28-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа трансфера игрока.

Фото: сайт «Спартака».

Ранее сообщалось, что красно-белые арендуют вингера с правом выкупа за 8 миллионов евро. Зарплата немца в «Спартаке» составит 3 миллиона евро. Вчера игрок уже успешно прошел медосмотр.

Минувший сезон 28-летний Шюррле отыграл в аренде в , где провел 24 матча и забил 6 голов.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.