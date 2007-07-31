Реклама 18+
Реклама 18+

«Спартак» арендовал Шюррле на сезон с правом выкупа

Теги Спартак Боруссия Дортмунд премьер-лига Россия бундеслига Германия трансферы Андре Шюррле Футбол

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле продолжит карьеру в «Спартаке»

Арендное соглашение с 28-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа трансфера игрока.

Фото: сайт «Спартака».

Ранее сообщалось, что красно-белые арендуют вингера с правом выкупа за 8 миллионов евро. Зарплата немца в «Спартаке» составит 3 миллиона евро. Вчера игрок уже успешно прошел медосмотр.

Минувший сезон 28-летний Шюррле отыграл в аренде в «Фулхэме», где провел 24 матча и забил 6 голов.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

170 миллионов евро, 8 трофеев, 364 гола и 171 голевых. Угадаете это трио «Барселоны»?

 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться