С 2010 по 2018 годы Федерация футбола США выплатила женщинам 34,1 млн долларов, мужчинам – 26,4 млн

Президент Федерации футбола США Карлос Кордеро опубликовал открытое письмо по поводу иска женской сборной насчет неравной оплаты.

В нем сказано, что с 2010 по 2018 годы федерация выплатила игрокам женской сборной 34,1 млн долларов, а мужской – 26,4 млн. В эту сумму не входит соцпакет для женщин, который состоит из полной медицинской страховки, включая лечение зубов и зрения, выходного пособия, пенсионной программы, пособия по уходу за ребенком, защиты от травм и помощи по уходу за детьми. Всего этого нет у мужчин.

В документе приводятся детали, связанные с разной структурой оплаты труда. Женщины выбрали гарантированную зарплату и в любом случае получат 100 тысяч долларов за год. Мужчины получают деньги за участие в тренировочных лагерях и матчах и бонусы. Федерация также платит женщинам от 67,5 до 72,5 тысячи долларов за выступления в женской лиге. Мужчинам федерация не выплачивает ничего за выступления в какой-либо из профессиональных лиг.

Таким образом, федерация гарантирует женщинам от 165 500 до 172 500 долларов, не считая бонусов за матчи и призовых. Мужчины получают более высокие бонусы, однако гарантированных выплат для них не предусмотрено.

Кроме того, в письме опровергается информация о том, что женщины зарабатывают 38 центов на 1 доллар у мужчин. В документе сказано, что эти цифры построены на гипотетическом сценарии, при котором обе сборные сыграют за год 20 товарищеских матчей, выиграют все из них, чего не случалось никогда, и получат обычные призовые. На самом деле при таком раскладе игрок женской сборной получит 307 500 долларов (зарплата в сборной и за участие в лиге плюс бонусы), а футболист мужской команды – 263 333 долларов (только бонусы).

С учетом призовых от ФИФА, за которые федерация не отвечает, в 2010-2018 годах игрокам мужской сборной выплатили 41 млн долларов, женской – 39,7 млн.

С 2010 по 2018 годы федерация инвестировала около 18 млн долларов в развитие женской лиги, включая зарплату игроков женской сборной.

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