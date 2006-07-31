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Сотрудник ФБК Ляскин: «МВД настаивает на переносе матча «Динамо» – «Спартак». Полиция хочет бросить все силы на «акции протеста»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Политика Футбол

Сотрудник ФБК (Фонда борьбы с коррупцией) Николай Ляскин заявил, что МВД настаивает на переносе матча 4-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак» из-за запланированного на 3 августа митинга в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. 

«МВД настаивает на переносе футбольного матча «Динамо» – «Спартак», который должен состояться в эту субботу в Москве. Наплевав на заранее согласованный календарь РПЛ и интересы клубов, 3 августа полиция хочет бросить все силы на «акции протеста». Кадрового состава в обрез», – написал Ласкин.

Ранее сообщалось, что организаторы митинга отказались от предложенной властями площадки проведения на проспекте Сахарова и не будут больше пытаться легализовать мероприятие.

27 июля в центре Москвы прошел несанкционированной митинг в поддержку независимых кандидатов, которые не были допущены к выборам в Московскую городскую думу 7-го созыва. По его итогам были задержаны более 1 тысячи человек.

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