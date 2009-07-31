Ягудин рассказал, как его разыгрывала Тарасова. Он принимал аспирин за допинг

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин рассказал о методах работы тренера .

«У меня рука болит, четверной прыжок пропал, я к ней. Она говорит: «На таблетку». Я говорю: «Чего это?» Она: «Леш, я работаю с очень умными людьми, бери, не спрашивай».

Я взял таблетку, через полчаса уже чувствую нереальное количество сил, восстановились четверные прыжки. Она мне несколько дней ее давала.

Приезжаем на какой-то турнир. Я к ней: «Татьяна Анатольевна, где?» Она: «Что?» Я говорю: «Ну вы мне допинг давали». А она мне: «Леш, ты же взрослый человек. Ты дебил, что ли? Это просто аспирин».

А я был уверен, что это допинг», – рассказал Ягудин в программе «Тает лед» на телеканале .