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Василий Уткин: «МВД гадит «Динамо». Берия кусает истлевшие локти негниющими зубами»

Теги Спартак Василий Уткин премьер-лига Россия Динамо Москва Политика Футбол

Журналист и блогер Василий Уткин высказал мнение о возможном переносе матча «Спартак» – «Динамо» по требованию МВД.

«Будет, конечно, очень смешно, если МВД добьется переноса матча «Спартак» – «Динамо».

В этом случае полиция нанесет смачный удар по своим – по «Динамо». Поскольку нет лучше дня, чтобы разметать «Спартак», где одна команда закончилась, а другая еще не началась.

Причем это не эпидемия, не волна травм, не дисквалификации – «Спартак» все это с собой сделал сам, мазохически.

МВД гадит «Динамо»... Берия кусает истлевшие локти негниющими, как известно, зубами!

Впрочем, все это лишний раз – образно – показывает, что полиция давно не разбирает, где свои, где чужие. Лупят свой народ безоружный, портят жизнь родной команде», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

РПЛ отказалась переносить матч «Спартак» – «Динамо»

170 миллионов евро, 8 трофеев, 364 гола и 171 голевых. Угадаете это трио «Барселоны»?

 

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