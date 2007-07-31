Василий Уткин: «МВД гадит «Динамо». Берия кусает истлевшие локти негниющими зубами»

Журналист и блогер Василий Уткин высказал мнение о возможном переносе матча – «Динамо» по требованию МВД.

«Будет, конечно, очень смешно, если МВД добьется переноса матча «Спартак» – .

В этом случае полиция нанесет смачный удар по своим – по «Динамо». Поскольку нет лучше дня, чтобы разметать , где одна команда закончилась, а другая еще не началась.

Причем это не эпидемия, не волна травм, не дисквалификации – «Спартак» все это с собой сделал сам, мазохически.

МВД гадит ... Берия кусает истлевшие локти негниющими, как известно, зубами!

Впрочем, все это лишний раз – образно – показывает, что полиция давно не разбирает, где свои, где чужие. Лупят свой народ безоружный, портят жизнь родной команде», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

РПЛ отказалась переносить матч «Спартак» – «Динамо»