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Audi Cup. Видеотрансляция. «Реал» и «Фенербахче» играют за 3-е место, «Тоттенхэм» и «Бавария» в финале

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Фенербахче высшая лига Турция товарищеские матчи (клубы) результаты Тоттенхэм Audi Cup Футбол

Сегодня завершается предсезонный турнир Audi Cup.

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию матчей «Реал» – «Фенербахче» и «Тоттенхэм» – «Бавария».

Audi Cup

Мюнхен, Германия

Матч за 3-е место

Реал Испания – Фенербахче Турция – 0:0 (первый тайм)

«Реал»: Навас, Одриосола, Начо, Варан, Марсело, Кроос, Вальверде, Иско, Азар, Винисиус, Бензема.

«Фенербахче»: Алтай, Рейес, Жаилсон, Мурат, Дирар, Алпер, Озан, Ферди, Крузе, Родригеш, Мурики.

Финал

Тоттенхэм Англия – Бавария Германия – 21:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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