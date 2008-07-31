Audi Cup. Видеотрансляция. «Реал» и «Фенербахче» играют за 3-е место, «Тоттенхэм» и «Бавария» в финале

Сегодня завершается предсезонный турнир Audi Cup.
На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию матчей «Реал» – «Фенербахче» и «Тоттенхэм» – «Бавария».
Audi Cup
Мюнхен, Германия
Матч за 3-е место
Реал Испания – Фенербахче Турция – 0:0 (первый тайм)
«Реал»: Навас, Одриосола, Начо, Варан, Марсело, Кроос, Вальверде, Иско, Азар, Винисиус, Бензема.
«Фенербахче»: Алтай, Рейес, Жаилсон, Мурат, Дирар, Алпер, Озан, Ферди, Крузе, Родригеш, Мурики.
Финал
Тоттенхэм Англия – Бавария Германия – 21:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.