Audi Cup. Видеотрансляция. «Реал» и «Фенербахче» играют за 3-е место, «Тоттенхэм» и «Бавария» в финале

Сегодня завершается предсезонный турнир Audi Cup.

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию матчей «Реал» – «Фенербахче» и «Тоттенхэм» – «Бавария».

Audi Cup

Мюнхен, Германия

Матч за 3-е место

Реал Испания – Фенербахче Турция – 0:0 (первый тайм)

«Реал»: Навас, Одриосола, Начо, Варан, Марсело, Кроос, Вальверде, Иско, Азар, Винисиус, Бензема.

«Фенербахче»: Алтай, Рейес, Жаилсон, Мурат, Дирар, Алпер, Озан, Ферди, Крузе, Родригеш, Мурики.

Финал

Тоттенхэм Англия – Бавария Германия – 21:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.