FcInterNews.it: «Динамо» хочет купить форварда «Интера» Габигола за 12-15 млн евро

Нападающий Габриэл Барбоза может продолжить карьеру в России.

В услугах 22-летнего бразильца заинтересовано московское . Первые контакты относительно трансфера уже состоялись.

По информации FcInterNews.it, российский клуб готов заплатить за Габигола 12-15 миллионов евро и предложить бонусы.

Миланцы планируют заработать на трансфере Барбозы 18-20 миллионов.

Сам футболист хотел бы получать 4 миллиона евро в год. сделало предложение Габриэлу и ждет ответа.

Габигол с января выступает за на правах аренды, по условиям которой он изначально должен был остаться в Бразилии до конца 2019 года. Но готов сейчас продать игрока.

В 16 матчах за «Фламенго» забил 11 голов и отдал 3 паса.