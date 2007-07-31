FcInterNews.it: «Динамо» хочет купить форварда «Интера» Габигола за 12-15 млн евро

Нападающий «Интера» Габриэл Барбоза может продолжить карьеру в России.
В услугах 22-летнего бразильца заинтересовано московское «Динамо». Первые контакты относительно трансфера уже состоялись.
По информации FcInterNews.it, российский клуб готов заплатить за Габигола 12-15 миллионов евро и предложить бонусы.
Миланцы планируют заработать на трансфере Барбозы 18-20 миллионов.
Сам футболист хотел бы получать 4 миллиона евро в год. «Динамо» сделало предложение Габриэлу и ждет ответа.
Габигол с января выступает за «Фламенго» на правах аренды, по условиям которой он изначально должен был остаться в Бразилии до конца 2019 года. Но «Интер» готов сейчас продать игрока.
В 16 матчах за «Фламенго» Габриэл Барбоза забил 11 голов и отдал 3 паса.