💣🇩🇪 «Спартак» арендовал Шюррле, Малком в «Зените» за 40+5 млн евро, обмен Лукаку-Дибала. Трансферный дайджест Sports.ru🗞

1. «Спартак» арендовал Шюррле у дортмундской «Боруссии» на сезон с правом выкупа.

2. «Зенит» согласовал трансфер Малкома за 40+5 млн евро. Медосмотр 2 августа. Бразилец подпишет контракт на 6 лет, «Барса» не получит процент от его перепродажи. Рибальта обсуждает последние детали.

3. Федун на встрече с болельщиками выразил поддержку Кононову и сообщил, что полузащитник АЗ Тил будет куплен.

4. «МЮ» и «Ювентус» договорились об обмене Лукаку на Дибалу. Кто выиграет от этой сделки?

5. «Динамо» готов купить нападающего «Интера» Габигола за 12-15 млн евро, миланцы желают получить чуть больше – 18-20 млн. Еще бело-голубым интересен форвард «Нанта» Кулибали.

6. Как там дела у Неймара? Бартомеу и Аль-Хелайфи могут обсудить трансфер 16 августа, когда встретятся на саммите ECA в Ливерпуле. Запасаемся терпением.

7. На Украине вбросили про переход Хачериди в ЦСКА, но очень скоро москвичи опровергли новость.

8. «Краснодар» хотел купить хавбека Каноса за 7 млн евро, но «Брентфорд» отказал. Зато сами «Быки» не отказали «Уфе» – отдали в аренду полузащитника Голубева.

9. «Интер» может подписать форварда «Айнтрахта» Ребича за 40 млн евро.

10. Одной строкой: «Фиорентина» подписала Кевина-Принса Боатенга; Яковлев и Руслан Корян перешли в «Факел»; вингер «Эвертона» Оньекуру едет в «Монако» за 15 млн евро; Руди вернулся в «Хоффенхайм».

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