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«СЭ»: Федун встречался с болельщиками. Он заявил, что Карреры в «Спартаке» не будет, и выразил поддержку Кононову

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия возможные трансферы Олег Кононов Массимо Каррера Гус Тил Спорт-Экспресс Футбол

Владелец «Спартака» Леонид Федун провел встречу с группой болельщиков команды, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, владелец клуба еще раз объяснил логику расставания с предыдущим тренером Массимо Каррерой. Федун подчеркнул, что не намерен возвращать итальянского специалиста.

Федун выразил поддержку нынешнему тренерскому штабу во главе с Олегом Кононовым.

На встрече болельщикам разъяснили некоторые детали трансферной кампании. В частности, им сообщили, что полузащитник АЗ Тил будет куплен.

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