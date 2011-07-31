«СЭ»: Федун встречался с болельщиками. Он заявил, что Карреры в «Спартаке» не будет, и выразил поддержку Кононову

Владелец Леонид Федун провел встречу с группой болельщиков команды, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, владелец клуба еще раз объяснил логику расставания с предыдущим тренером . Федун подчеркнул, что не намерен возвращать итальянского специалиста.

Федун выразил поддержку нынешнему тренерскому штабу во главе с .

На встрече болельщикам разъяснили некоторые детали трансферной кампании. В частности, им сообщили, что полузащитник АЗ Тил будет куплен.