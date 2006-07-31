Дешам, Гвардиола, Клопп, тен Хаг и Почеттино – среди номинантов на премию The Best лучшему тренеру

ФИФА опубликовала список претендентов на приз The Best лучшему тренеру мужской команды.
Ими стали Джамель Бельмади (сборная Алжира), Дидье Дешам (сборная Франции), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»), Рикардо Гарека (сборная Перу), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»), Фернанду Сантуш (сборная Португалии), Эрик тен Хаг («Аякс») и Тите (сборная Бразилии).
Премия вручается по итогам работы с 16 июля 2018 года по 19 июля 2019-го.
Награды ФИФА The Best вручат 23 сентября в оперном театре «Ла Скала» в Милане.