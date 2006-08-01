Евгений Кафельников: «Я уеду из России, если встанет выбор – либо меня посадят, либо я уезжаю»

Экс-первая ракетка мира рассказал, почему был на акции протеста в Москве и при каких обстоятельствах уедет из России.

Об акции протеста 27 июля

«Я был на Тверской, потому что хотел увидеть настроение соотечественников. Порядочных. Их права сейчас ущемляются, им говорят: будьте довольны, что вы просто дышите воздухом. На мой взгляд, это за гранью разумного.

Просто так меня в автозак не упакуют, это будет скандал. Я считаю, что мои права были унижены. Я готов выйти за это. Никого не бить и ничего не разрушать, просто высказать свое мнение.

Я не хочу, чтобы мои интересы унижали, я хочу, чтобы у людей был выбор. Чтобы в моем 43-м округе был кандидат, за которого я дал свою подпись.

Мне не нравится подход «дышите столько, сколько вам скажут, а то потом перекроем краник с воздухом».

Если людям хватает денег только на то, чтобы питаться – они понимают, почему это происходит. И рано или поздно они начнут задавать вопросы. Многие хотят обогатиться за счет других очень быстро и безнаказанно».

Об отношении к Ельцину

«Мое отношение к Ельцину от тенниса не зависит никак. Мне лично он не помогал, мне помогла компания, которая тогда поверила в меня и в моего тренера Анатолия Лепешина. Если бы не было их, теннисиста Кафельникова не было бы вообще.

Поэтому я Ельцина оцениваю только как политика. Я понимал, что он любит теннис. Но это не главное.

Он взял страну, в которой не было вообще ничего. И оставил то, что оставил. Не самое плохое. Да, его критикуют за чеченские войны. Но многое может быть гораздо страшнее».

О том, уедет ли из России

«Мне здесь очень нравится, мне здесь комфортно и хорошо. Естественно, если дойдет до того, что гайки закрутят так, что я и мое окружение просто не сможем дышать воздухом, естественно, придется что-то менять.

Извините, но если встанет выбор – либо меня посадят, либо я уезжаю, – я, конечно, уеду. Жизнь дается один раз. Я думаю, я везде найду себе работу. Но надеюсь, что до этого не дойдет.

Сейчас я может быть, не востребован, но никакого дискомфорта от этого я не испытываю. Одно могу сказать: никогда не продавался за деньги и не будет».

Евгений Кафельников: «Для нынешней власти точка невозврата давно прошла. Россия скоро выздоровеет»

Кафельников об офицере, разгонявшем митинг: «Дубасить мирных соотечественников может только человек без нравов»